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Spor

Stefan Kuntz: Hedeflerimize ulaştık

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
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Stefan Kuntz, Milli Takım'ın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Hedeflerimize ulaştık. Hedeflerimiz gol yememek ve tüm maçları kazanmaktı. İkinci hedeflerimiz de vardı, örneğin pas isabet yüzdesi. Bunu da başardık. Oyuncularım için gurur verici. Bunlar bize taktiksel olarak esneklik verebilir ileride." dedi.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Kuntz, "Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Tüm maçlarda destek verdiler. Ayaklarımızın yere basması lazım, kupa kazanmadık ama oynadığımız gösterdiğimiz performans arzuluydu." şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Kitabın ilk bölümünü etkileyici bir şekilde yaptık. Analizlerimizi yapacağız ve kitabın ikinci bölümüne odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

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