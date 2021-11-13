13 Kasım 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:05

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 yendiği karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendirdi. Milli Takım'ın Şenol Güneş zamanında bir avantaj yakaladığını ama sonlara doğru zorlandığını belirtirken yeni teknik direktör Stefan Kuntz için, "İnşallah uzun yıllar kalır." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"MASMAVİ BİR GÖKYÜZÜ GELDİ"

"Okyanusu geçmiştik, derede boğuluyorduk daha önce. Bundan sonra okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Letonya maçından önceki kara bulutlarımız gitti, masmavi bir gökyüzü geldi."

"İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Şenol Güneş hoca zamanında bir avantaj yakalamıştık, sonlara doğru zorlandık. Yeni bir hocayla, yeni bir ekiple işimizi yapmaya devam ediyoruz."

"GEÇMİŞTE KALDI"

"Hamit Altıntop'un çok değerli bir insan olarak görüyorum, TFF için de bir şans, 3-4 yıldır orada. Genç oyuncular da iyi tanıyor. Ama açıklamalarını doğru bulmadım. Tek adamlık falan bitti dedi. Bırak artık, geçmişte kaldı."

"GİDEMEME İHTİMALİ DE VAR"

"Hollanda bugün garantilerse, kazanıp garantilerse, bir sonraki maçta ikinci ya da üçüncü kadrosuyla falan çıkar. En az 8-9 oyuncuyu oynatmazlar. Hollanda bugün kaybederse gidememe ihtimali de var."

"BAYILIYORUM HALİL'E"

"Hoca geldiğinde, Hamit ile istişare etmiştir. Yeni bir ortama gelmişti, kolay değildi. Halil'i düşünmüyordu ilk maçlarda, sonradan bir sakatlık falan oldu ondan sonra aldı. Ben bayılıyorum Halil'e."

"KUNTZ İÇİN ÖNEMLİ"

"Bizim için de önemli ama Kuntz için de önemli. İlk defa Türkiye gibi bir milli takımı çalıştırıyor. Güçlü, oyuncuları yurt dışında oynayan futbolcuları var Türkiye'nin."

"KAFASINI KARIŞTIRDI"

"Rıdvan'ın ikinci yarısındaki performansı hocanın kafasını karıştırmıştır. Caner'i Karadağ maçına saklamak için ilk yarıda çıkardı."

"İNŞALLAH UZUN YILLAR KALIR"

"Kuntz'un bize enerji ve taktik olarak da uyduğunu söyleyebilirim. İnşallah uzun yıllar kalır."

"HAKEMİN GÜZELLİĞİ OLDU"

"VAR hakeminin bize bir güzelliği oldu. Kırmızı kart ağır bir karar oldu orada. Uluslararası maçlarda VAR hakemi ve orta hakem aynı ülkeden olmamalı."

"4 TANE HÜCUMCUYLA OYNADI"

"Kuntz, Cebelitarık'ın zayıf bir takım olduğunu biliyordu. Orkun'un da ayağının iyi olduğunu biliyordu 4 tane hücumcuyla oynadı."

" BURAK YILMAZ'IN ASİST ÖZELLİĞİNİ DE GÖRDÜK"

"Burak'ın golcülüğünün yanında asist özelliğini de gördük bugün. 3-4 tane asist yaptı bu maçta."