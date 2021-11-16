Stefan Kuntz: İyi bir maç çıkaracağımıza ikna olmuş durumdayım

16 Kasım 2021 Salı 22:25 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:25

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARACAĞIMIZA İKNA OLMUŞ DURUMDAYIM"



"Ben de sonuçları merakla bekliyorum. Ancak son günlerde takımla yaptığımız çalışmalar sonucunda iyi bir maç çıkaracağımıza ikna olmuş durumdayım."



"ABDÜLKADİR'İN İLK KEZ 11 BAŞLIYOR OLMASI GÜZEL"

"İlk maçtan değişikliklerimiz Barış ve Orkun oldu. Berat ve Abdülkadir'i değerlendirdik. Abdülkadir'in ilk kez 11 başlıyor olması güzel. Berat'ın fizik görünüşüyle orta sahaya katkı vermesini bekliyorum. Abdülkadir'in de enerjisini bekliyorum."



"Halil'i, Burak'ın yanında yardımcı forvet olarak mı göreceğiz?" sorusuna Stefan Kuntz gülerek, "Birkaç dakika içinde görürsünüz." cevabını verdi.