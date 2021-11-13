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Spor

Stefan Kuntz: Kesinlikle bu maça hazırız

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 19:35 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:35
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A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

"MAÇA HAZIRIZ"

"Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde."

İLK 11 AÇIKLAMASI

"Biz sadece bu maça çıkacak kadronun en doğrusu olduğunu düşünerek hazırladık. Tüm oyuncular çok iyi çalıştılar. 11'i belirlemek gerçekten zor oldu."

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