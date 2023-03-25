Stefan Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçı önce A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Grupta ilk maçına çıkan Türkiye'nin 11'i hakkında konuşan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

Şartlar, saha ve takımın durumu çok iyi. Olumlu bir sonuç bekliyoruz. 11'deki oyuncuların performansları açısından oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum.

Yeni bir kitap yazmaya başlıyoruz. Yeni sayfalar her daim beyaz olur. O yüzden bugün beyaz giydik.

Öte yandan grupta diğer maçlarda rakibimiz Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geliyor. Maç Hırvatların ev sahipliğinde gerçekleşiyor.