İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stefan Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz
Spor

Stefan Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ile karşılaşacağımız Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2023 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Stefan Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz
ABONE OL

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçı önce A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Grupta ilk maçına çıkan Türkiye'nin 11'i hakkında konuşan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

Şartlar, saha ve takımın durumu çok iyi. Olumlu bir sonuç bekliyoruz. 11'deki oyuncuların performansları açısından oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum.

Yeni bir kitap yazmaya başlıyoruz. Yeni sayfalar her daim beyaz olur. O yüzden bugün beyaz giydik.

Öte yandan grupta diğer maçlarda rakibimiz Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geliyor. Maç Hırvatların ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.