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Spor

Stefan Kuntz: Oyuncularımla gurur duyuyorum

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:28 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:28
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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda ikinci sıraya yükselmemizin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Kuntz'un sözleri...

"Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti. Her şeyi denedik! Yerden ortalar, havadan ortalar ve bazen geri çekilerek rakibin açık vermesini denedik. Kimi zaman geriye çekildik, arkada pozisyon bulmak adına. Bugün her şeyi yaptık. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. İkinci yarı Rıdvan'ın hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı."

"SAKİN OLMALIYIZ!"

"Aslında ben saha içine odaklanmıştım. Yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı!"

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