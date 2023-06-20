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Spor

Stefan Kuntz'dan ayrılık cevabı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stafan Kuntz, Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2023 Salı 00:55 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'dan ayrılık cevabı
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"Atmış olduğumuz önceki tohumların biraz yeşermiş olmasını, meyvelerini görmüş olduk bugün. Taktiksel olarak beklentilerimizi sahaya yansıttılar."

"TEDİRGİN OLDUK"

"Golü attık, fazlasıyla mutluyduk. Öyle bir golü geri çekmeleri tedirgin etti. Letonya sonrasınra ikinci kez, kırmızı kartta oyunun gidişatı değişti. Burada sabırlı olmak çok önemliydi. Yarı devrede bütün her şeyi konuştuk."

TARAFTARA ÖVGÜ

"Taraftara da övgü dolu konuşmalıyım. Takımı sabırsızlığı sokmadılar. Hep tam oyunun gidişatını göre destek verdiler."

"İNSANLAR GÖREMEYEBİLİR"

"Hep bazı şeylerin geliştiğini, büyüdüğünü söylüyordum. Belki dışarıdaki insanlar göremeyebilir ama bugünkü maça bunların yansıdığını düşünüyorum."

AYRILIK CEVABI

Benim tarafımdan neden olmasın, anlayamadım şu andaki durumda. Neden olmacağını anlamadım. Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden? O yüzden soruyu da anlamadım"

"BURADA MUTLUYUM"

"Ayrılık söz konusu olabilir mi?"

Stefan Kuntz: "Geçen sene benzer bir maçta Uluslar Ligi'nde 4 maç kazandık. Bu dönemde yine benim gitmem gerektiyle ilgili haberler çıktı. Ama ben maçtan önce de söyledim, ben burada olmaktan mutluyum, ben buradaki gelişimi görüyorum. Buradaki insanlara biraz olsun daha iyi bir milli takım sunduğum için mutluyum."

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