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Spor

Stefan Kuntz'dan deprem mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'dan deprem mesajı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Stefan Kuntz paylaşımda, "Güne çok üzücü bir haberle başladık. Türkiye'de yaşanan büyük depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • Stefan Kuntz
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