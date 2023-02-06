Stefan Kuntz'dan deprem mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Stefan Kuntz paylaşımda, "Güne çok üzücü bir haberle başladık. Türkiye'de yaşanan büyük depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.