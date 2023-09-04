A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'nden geçerek iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Stefan Kuntz ise sponsorlukla ilgili, "Bu sponsorlukta iki tarafta da kazanan var. BtcTurk'ün spora angaje olmasını çok iyi buluyorum. Bizim için de çok faydalı bir şey. TFF, sadece Erkek A Milli Takımı için değil kadın takımımız ve e-spor için de sponsorluk sağlayacak bir şirket bulmayı başardı. Sadece hepimizin bir çatı altında olmamızın ve bu çatı altında başarılara koşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Dört yılı çok etkileyici buluyorum. Bu 4 yıl hem BtcTurk hem de federasyon tarafında derin bir güven olduğunu gösteriyor." görüşlerini aktardı.

Futboldaki güven ortamını artırmaları gerektiğini aktaran Kuntz, "Hamit (Altıntop) ile A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar bir güven oluşturmak istiyoruz. O yüzden şimdi Kazımcan ve Bertuğ'u alarak Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a aldık. Onlara bu güveni gösterdik. Ayrıca seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde başarılı olduğuna değinen Kuntz, "Güven konusu otomatik olarak Kadın Voleybol Milli Takımı'na geliyor. Yıllardır bir yabancı meslektaşım görev başında. Bundan önce de yabancı teknik direktörleri vardı. Büyük bir başarı yakaladılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Milli takımın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'ı öven Kuntz, "Necla ile Melissa Vargas'a 'Futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' diye sormamız gerek. Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir." ifadelerini kullandı.

eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay da "Avrupa'da ve dünyada önemli başarılar elde etmek için ilerliyoruz. Bunun için sponsorluklar çok önemli." dedi.