A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları:

"ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

"FIFA sıralamasına baktığınızda, orada bazı durumları görüyorsunuz. Oradan da sorunun cevabı biraz veriliyor. Ama biz sonuçta Almanya'ya gitmek istiyoruz."

3'LÜ SAVUNMA MI 4'LÜ SAVUNMA MI?

"Genel olarak aslında belirli prensipler vardır. Eğer o prensipleri ayakta tutabilirsek... İlk hedefimiz o, 3'lü de oynasak, 4'lü de oynasak. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğuyla ilgili onların performans durumlarıyla ilgili de karar veriyoruz. O yüzden şöyle diyebilirim, 3'lü veya 4'lü oynamanın dışında, biz biraz daha oyuncularımızın anlık durumuna göre hareket ediyoruz."

"ERMENİSTAN GENÇLEŞTİ"

"Korona süresinden öncesini düşünürseniz, Ermeni futboluna biraz da İspanyol tarzı futbol ekleniyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak, teknik direktörünüz değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp, yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız."

"KAYBETME İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Yarın kaybedebilirsiniz, ülkenize nasıl döneceksiniz?"

Stefan Kuntz: "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Şu an elimizdeki mevcut tüm oyuncular oynayabilecek şekilde. Orada bir sıkıntı yok. Bir tek Tayyip Talha'nın kas ağrısından dolayı kadrodan çıktı. Bir de Abdülkerim'in baş ağrısından dolayı tedavi görmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi."

"KADROMUZ ÇOK GENÇ"

"25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz. Önemli olan aslında, bazı oyuncularımız önemli yaş gruplarının içinde. Ya futbol yaşında en iyi dönemlerini geçiriyorlar, ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Bu zamanı doğru kullanırsak, böylelikle A Milli Takım'ın çok fayda göreceğini düşünüyoruz bu oyunculardan."

KALEDE KİM OYNAYACAK?

"Eğer yine en genç takımlarla devam etmek istersek, o zaman muhtemelen Mert'le oynayamayacağız. Ama şaka bir yana, sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildirelim. Ondan sonra haber alırsınız."

"BİREYSEL HATALAR AZALMALI"

"Bireysel hataların da azalması gerekiyor. Aynı zamanda oyun içinde alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması bizim için önemli. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken, biz yarın 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz ve bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor."

"OYUNCULARI ZİYARET ETTİM"

"A Milli Takım Teknik Direktörü olarak en önemli şey, oyuncularımızın kendi takımlarında en iyi performansı gösterebiliyor olmaları. Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim, bulundukları yerlere gittim. Hakan'ı örnek olarak verelim, onun yanında 6-7 tane benzer iyi durumda olan oyuncu var. Başımızdan geçen üzücü deprem olayları, Inter'de oynadığı süreçte onu belki mental olarak çok fazla yormuyor olabilir ama milli takıma geldiklerinde farklı yoruyordur."

"MORALLERİN YÜKSEK OLMASI BİZİM İÇİN OLUMLU"

"Kulüpler arasında, mesela Inter'in Ermeni bir takım ile oynadığını düşündüğünüzde, oradaki atmosfer de bu kadar gergin olmayabiliyor. Diğer bir konu da, belki bir kulüp içinde 2-3 kişi Ramazan'ı tam şekliyle idrak ediyor, fakat bunu Milli Takım'da gördüğünüzde birçok oyuncuyla beraber takıma etkisi farklı olabiliyor. Kulüp düzeyinde şu anda üst düzey performans göstermeleri, moral olarak yüksekte olmaları bizim için olumlu. Ama şu hatayı yapmamak lazım, oradaki birebir durumu da direkt milli takıma yansıtıp yüzde yüz beklentiyi beklememek lazım."

"BAZI OYUNCULAR OYNAYAMIYOR"

"Madalyonun diğer tarafı da var. Bazı oyuncularımız kendi takımlarında belki süre alamıyorlar. Fakat buradaki aile ortamında, milli takım düzeyinde süre alıp, buranın motivasyonuyla kulüplerine geri döndüklerinde daha olumlu bir duruma geliyorlar."

"3 KİŞİYİ KADROYA ALAMAYACAĞIZ"

"3 kişiyi kadroya alamayacağız. 2 tane kaleci üzgün olacak oynamayacakları için. Bunlar da bir takım olma yolunda çok önemli deneyimler. Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz diyorsak, bu durumları iyi idare etmemiz gerekiyor."