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Spor

Stefan Savic resmen Trabzonspor'da! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'in dev kulüplerinden Trabzonspor, savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bordo mavililer, Savic'i bonservissiz kadrosuna kattı.

26 Temmuz 2024 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Stefan Savic resmen Trabzonspor'da! 3 yıllık anlaşma
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Trabzonspor, Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Oyuncuya her bir sezon için 2.5 Milyon € maaş ve 500 Bin € imza parası ödenecek.

İŞTE AÇIKLAMA

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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