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Spor

Stefan Savic, Süper Lig yolcusu!

Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı oldu. Yıldız stopere, Süper Lig'den ilgi var.

14 Mayıs 2024 Salı 22:32 - Güncelleme:
Stefan Savic, Süper Lig yolcusu!
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Atletico Madrid forması giten tecrübeli stoper Stefan Savic için yeni bir iddia ortaya atıldı.

AYRILMA KARARI ALDI!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Savic, Atletico ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen ayrılma kararı aldı.

33 yaşındaki stoper Stefan Savic'e Türkiye, Suudi Arabistan ve İtalya'dan taliplerin olduğu belirtildi.

NET KARARI VERECEK

Karadağlı futbolcunun geleceğiyle ilgili net kararı kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Savic, bu sezon İspanyol devinde 32 maçta forma giydi.

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