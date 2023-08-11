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Spor

Stefano Denswil: Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu

Antalyaspor karşısında galibiyet golünü atan Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Stefano Denswil müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2023 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Stefano Denswil: Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Denswil, "Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu sıcak havada son saniyeye kadar bizi destekledir. Bu destek bizim için çok önemliydi. Gol için tabii ki mutluyum ama bizim için önemli olan takım olarak kazanmak." dedi.

Denswil, sözlerini, "Bugün için çok fazla söz söylemenin gereği yok. Sezon öncesi kampıyla birlikte kendimi gösterme fırsatı elde ettim. Takıma en iyi şekilde yardım etmeye odaklandım. Geçen sene 2-3 ay süren sakatlığım oldu, göstermek istediğim şeyi gösteremedim. Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu. Gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum." diye tamamladı

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