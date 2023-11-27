İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stefano Denswil: İyi bir reaksiyon gösterdik
Spor

Stefano Denswil: İyi bir reaksiyon gösterdik

Trabzonspor'un başarılı stoperi Stefano Denswil, Sivasspor'a karşı 3-3 berabere kalınan maçın ardından açıklama yaptı. Hollandalı savunmacı, 'İki kez geriye düşmemize rağmen iyi bir reaksiyon gösterdik' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Stefano Denswil: İyi bir reaksiyon gösterdik
ABONE OL

Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İki kez geri dönmelerine değinen Denswil, "İki kez geriye düşmemize rağmen iyi bir reaksiyon gösterdik. Rakibimizin umudunun artmasına rağmen geri dönmek önemliydi. Rakibimiz genelde kontrataklarla golleri buldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Açık bir maç olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Son olarak yedekten girenlerin katkısına dikkat çeken Hollandalı oyuncu, "Kulübeden oyuna dahil olan arkadaşlarımız da iyi mücadele etti. Bugün maçta hedefimiz 3 puanda ama her şeye rağmen 1 puanda kötü bir sonuç değil." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.