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Spor

Stefano Denswil Trabzonspor için geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'nın Hollandalı stoperi, Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.

24 Ağustos 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:20
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Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, "Merhaba arkadaşlar" diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü.

Savunma oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçerek bordo mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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