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Stefano Okaka, Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü açıkladı: Neredeyse evet demiştim

Udinese'nin Watford'dan kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka, Çizme basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu. La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü duyurdu.

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Söz konusu süreçle ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Önerdikleri kontrat son derece cazipti." ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, "İtalya'da yalnızca Udinese'de forma giyebilirdim ve transferin son gününde de eski takımıma geri döndüm. Beni sıcak karşılamaları ve gösterdikleri sevgi çok hoşuma gitti. Udinese'de sembol olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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