Söz konusu süreçle ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Önerdikleri kontrat son derece cazipti." ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, "İtalya'da yalnızca Udinese'de forma giyebilirdim ve transferin son gününde de eski takımıma geri döndüm. Beni sıcak karşılamaları ve gösterdikleri sevgi çok hoşuma gitti. Udinese'de sembol olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

(Fanatik)