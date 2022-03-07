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Spor

Stefano Okaka: Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'de Stefano Okaka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Mart 2022 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:47
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Medipol Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Okaka, "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur. Bugün de öyle oldu. Kendi oyunumuzu oynamak istedi ama bazen işe yaramadı. Beşiktaş, taraftarıyla yüklendi ve başarılı oldular. İlk golü biz atmayı başardık. Baskı nedeniyle hatalar yaptık. Maç berabere bitti. Bazen istediğiniz performansı sahaya koyamıyorsunuz." dedi.

Stefano Okaka ayrıca, "İyi sezon diye gözüküyor olabilir, 10 gol atmak hücumcu için iyidir ama 4-5 maçlık suskunluğum vardı. O maçlarda atsam daha iyi olurdu. Bazı anlarda atamazsınız ama yapmanız gereken olabildiğince çok gol atmaktır." ifadelerini kullandı.

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