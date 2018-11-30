Stefano Okaka'nın ağabeyi Carlo Okaka: Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldık

Premier League ekiplerinden Watford'da bu sezon süre almakta zorlanan golcü oyuncu Stefano Okaka hakkında menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Ocak ayında kadrosuna en az 1 forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'ın da gündeminde olan Okaka hakkında konuşan menajerliğini yapan ağabeyi Carlo Okaka, sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı.

İtalyan basınına konuşan Carlo Okaka, ''Sezon başında Galatasaray, Fulham ve Sevilla'dan teklif aldık. Hatta biriyle anlaşmaya çok yakından ancak yeterli zaman olmadığı için transferi sonlandıramadık. Ocak ayında çözüm bulmak için daha erken davranacağız. Kardeşim (Okaka) merkezinde olacağı bir projede yer almak istiyor. Bu konuda çok net. Oynayacağı ve yardımcı olacağı bir takıma gitmek istiyor'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)