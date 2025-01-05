Stefano Pioli'den Rade Krunic itirafı

Milan'ın eski teknik direktörü Stefano Pioli, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Şu anda Al Nassr'da görev yapan Pioli, Milan'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Tijjani Reijnders'i överken, geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic'ten sonra orta sahada sorun yaşadıklarını söyledi.

Pioli, "Geoffrey Moncada'da (Geçen sezon Milan'da şef scout, bu sezon Milan'da teknik heyet sorumlusu) bana, "Bu çocuğa bir bak" demişti. Az Alkmaar'ın West Ham United'a karşı oynadığı bir Konferans Ligi maçında ona hayran kaldım. Zarafeti ve dribbling yapmadan rakibini geçebilme yeteneği beni büyüleşmişti. Onu transfer etmek için her şeyi yaptım. Krunic'i kaybettiğimiz için orta sahada sorunlarımız vardı. Fofana transferi de Reijnders'i tamamladı. (Milan'ın 2024 yazında Monaco'dan kadrosuna kattığı Youssouf Fofana). Gerçek şu ki İtalya'da oynamak kolay değil ve alışmak, adaptasyon için bir yıla ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

REIJNDERS'İN PERFORMANSI

Milan'ın 2023 yazında AZ Alkmaar'dan 20.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Reijnders, geçen sezon İtalyan ekibinde 51 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Hollandalı orta saha oyuncusu bu sezon ise 25 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN KIZILYILDIZ'A GİTTİ

Milan, Rade Krunic'i geçen sezonun devre arasında 3.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye göndermişti.

Rade Krunic, geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçirmesinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de 22 maçta 1 asist yapan Bosnalı orta saha oyuncusu, Kızılyıldız'da ise bu sezon 15 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Rade Krunic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kızılyıldız'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve kariyerini Sırbistan temsilcisinde tamamlamak istediğini söylemişti.