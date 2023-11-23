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Spor

Stefano'nun hedefi Fenerbahçe Opet'in Şampiyonlar Ligi kupası hasretine son vermek

Fenerbahçe Opet'in İtalyan başantrenörü Stefano Lavarini, sarı-lacivertlilerin bu organizasyondaki 12 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor ve bu amaç için mücadelesini sürdürüyor.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Stefano'nun hedefi Fenerbahçe Opet'in Şampiyonlar Ligi kupası hasretine son vermek
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Stefano Lavarini, 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan sarı-lacivertlilerin bu organizasyondaki 12 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor.

Sezon başında takımın başına getirilen İtalyan çalıştırıcı, AA muhabirine bu sezonki hedeflerini anlattı.

Lavarini, ligde son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Sarıyer Belediyespor maçında takımın oyunundan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem kazandığımız için hem de oyuncularım maçın başından sonuna kadar aynı dikkat ve disiplinle oynadıkları için mutlu oldum. Özellikle sayı olarak setlerde öndeyken oynamayı ve disiplini elden bırakmadılar, bu yüzden de ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bu branşta uzun zamandır hayalini kurduğu Avrupa Şampiyonluğu'na ilişkin ise 44 yaşındaki Lavarini, "Avrupa şampiyonluğu hedefimiz. Her gün bunun için çalışıyoruz. Her gün bunun için mücadele ediyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi çok zor, çok güçlü ekiplerden kurulu bir turnuva. Bu rüyanın gerçekleşmesi için buradayız. Her gün bunun için çalışıyor, her gün bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ HER YERDE"

Stefano Lavarini, Fenerbahçe'nin harika bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli taraftarları, Fenerbahçe'yi diğer önemli kulüplerden ayıran en önemli etken olarak nitelendiren tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi diğer takımlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi taraftarları. Taraftarlarımız her zaman sıcaklar, her zaman maçın içindeler ve her yerdeler. Sadece burada değil. Beni en çok şaşırtan şey de dünyanın neresine gidersek gidelim, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Fenerbahçe taraftarlarının orada oluşu benim en çok şaşırdığım ve en çok hoşuma giden durum diyebilirim."

Türkiye'de çok kısa zaman geçirmesine karşın ligin değerli ekiplerden oluştuğunu bildiğini dile getiren Lavarini, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kısa zamanlarda maç oynuyoruz. 3 günde bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Türkiye Ligi'nin çok mücadeleci bir lig olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki yıllarda dışardan da bu ligi takip ediyordum. Çok mücadeleci, özellikle de orta seviyedeki takımlar çok tehlikeliler ve her an birbirlerini yenebilecek güçteler. Bu yüzden bütün maçlara dikkat etmeniz gerekiyor. 3 günde bir oynadığımız için antrenman yapma şansımız çok olmuyor. Denemek istediğimiz şeyleri maçlarda denemek zorunda kalıyoruz. Maçlarda biraz antrenman yapıyoruz. Önümüzde çok zor bir takvim var, bu takvim içinde oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz."

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