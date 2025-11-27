Stenven Gerrard: Liverpool çok kötü durumda

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un içinde bulunduğu kötü gidişat hakkında açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL O NOKTADA DEĞİL"

"Kriz" kelimesinin takıma yakıştırılmasından hoşlanmadığını belirten Gerrard, "Her yenilgi, özellikle de bu tarz bir yenilgi, krize biraz daha yaklaştırıyor. 'Kriz' kelimesini sevmiyorum çünkü kriz dediğim şey, bir kulübün yeniden zirveye dönmesi için bir yıl gerekmesi durumudur. Liverpool'un o noktada olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"OYUNCULARA SAYGISIZLIK OLUR"

Takımda hala şampiyonluk yaşamış çok değerli oyuncular olduğunu hatırlatan efsane, "Bu oyuncuların çoğu lig şampiyonluğu kazandı. Bu yüzden 'kriz' kelimesi fazla abartılı. Ama şu anki durum yeterli değil. Bu kulüpte bunun bahanesi olmaz, herkes bunun farkında. Kriz demek, bu kulüpte başarıya katkı sağlamış bazı oyunculara ve teknik ekibe saygısızlık olur. Eğer bu tablo altı ay ya da bir yıl daha sürseydi, belki o zaman böyle bir kelime kullanılabilirdi." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENLERİ DİPTE"

Gerrard, Liverpool'un ciddi sıkıntılardan geçtiğini açıkça ifade etti:

"Bu takım ciddi zorluklarla karşı karşıya. Çok kötü durumdalar, özgüvenleri dipte ve sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. Gol yemeye devam ediyorlar, tamamen açık oynuyorlar. Eğer teknik direktör çözüm bulamaz ve takımı stabilize edemezse, aynı şekilde oynamaya devam edecekler."