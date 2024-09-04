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Spor

Steph Curry gelecek planını açıkladı

Golden State Warriors'ın süperstarı Steph Curry, NBA takımı sahibi olma isteğini dile getirdi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Steph Curry gelecek planını açıkladı
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Steph, CNBC'nin 'Squawk on the Street' programında gelecek planlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, NBA'de bir takım sahibi olmanın oyunculuk kariyeri sona erdiğinde ciddi olarak düşündüğü bir hedef olduğunu belirtti.

"Kesinlikle hedeflerimden biri" ifadesini kullanan Curry, Warriors takım sahiplerinin belirlediği yüksek standartların kendisine dünya standartlarında bir organizasyonu yönetme konusunda değerli içgörüler sağladığını sözlerine ekledi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, medya şirketi Unanimous Media ve Underrated gençler golf turu dahil olmak üzere çeşitli girişimlerin bir parçası konumunda.

Warriors yıldızı yakın zamanda takımla 2027'ye kadar takımda kalmasını sağlayacak bir yıllık 62,6 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.

NBA başkanı Adam Silver, Temmuz ayında ligin 77 milyar dolarlık yeni bir medya anlaşmasını tamamladıktan sonra, genişleme fırsatlarını araştıracağını duyurmuştu.

Curry'nin rakibi ve Olimpiyat takımı arkadaşı LeBron James de geçmişte özellikle Las Vegas'ta bir takım kurulması dahilinde, bu bünyede yer almaya dair arzusunu sıklıkla dile getirmişti.

Golden State Warriors'ın süperstarı Steph Curry, NBA takımı sahibi olma isteğini dile getirdi.

Steph, CNBC'nin 'Squawk on the Street' programında gelecek planlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, NBA'de bir takım sahibi olmanın oyunculuk kariyeri sona erdiğinde ciddi olarak düşündüğü bir hedef olduğunu belirtti.

"Kesinlikle hedeflerimden biri" ifadesini kullanan Curry, Warriors takım sahiplerinin belirlediği yüksek standartların kendisine dünya standartlarında bir organizasyonu yönetme konusunda değerli içgörüler sağladığını sözlerine ekledi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, medya şirketi Unanimous Media ve Underrated gençler golf turu dahil olmak üzere çeşitli girişimlerin bir parçası konumunda.

Warriors yıldızı yakın zamanda takımla 2027'ye kadar takımda kalmasını sağlayacak bir yıllık 62,6 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.

NBA başkanı Adam Silver, Temmuz ayında ligin 77 milyar dolarlık yeni bir medya anlaşmasını tamamladıktan sonra, genişleme fırsatlarını araştıracağını duyurmuştu.

Curry'nin rakibi ve Olimpiyat takımı arkadaşı LeBron James de geçmişte özellikle Las Vegas'ta bir takım kurulması dahilinde, bu bünyede yer almaya dair arzusunu sıklıkla dile getirmişti.

  • Steph Curry
  • Golden State Warriors

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