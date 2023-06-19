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Spor

Stephan El Shaarawy'den kötü haber

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği yıldız isimden kötü haber geldi. İki ekibin de ilgilendiği'nin Roma ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.'nin Roma ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
Stephan El Shaarawy'den kötü haber
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Sky Sport'un haberine göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Stephan El Shaarawy'nin Roma ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Daha önce İtalyan oyuncunun takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu ancak Roma'nın oyuncuyu takımdan bedelsiz göndermek istemediği aktarıldı.

Roma, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2025 yılını da kapsayacak yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor. Henüz anlaşma sağlanamasa da tarafların görüşmeleri ciddi anlamda ilerlettiği ve kısa süre içinde bir sonuca varılacağı kaydedildi.

2016 yılında 13 milyon euro bonservis vedeli karşılığında Milan'dan transfer edilen tecrübeli isim 2019 yılında 16 milyon euro'ya Çin'in SH Shenhua takımına satıldı. Çin'de 1,5 sezon top koşturan Shaarawy, 2021 yılının ocak ayında yeniden Roma'ya bedelsiz olarak katıldı.

Roma ile 231 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 58 gol ve 32 asist yapma başarısı gösterdi.

  • Stephan El Shaarawy
  • Roma
  • sözleşme

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