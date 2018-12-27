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Stephane Mbia Trabzonspor'a geri dönüyor

Şampiyonluk havasına giren Trabzonspor’da Onazi’nin sezonu kapatması yönetimi telaşlandırdı. Zirve mücadelesinde hataya düşmek istemeyen yönetim, eski oyuncuları Stephane Mbia’yı gündemine aldı.

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KUCKA VE BATUHAN VAR

TRABZONSPOR'DA Onazi’nin sezonu kapatmasının ardından ön liberoda oluşan boşluğu doldurmak için yönetim bazı formüller üzerinde çalışıyor. Bordo-Mavililer’in son 5 maçta elde ettiği 13 puanla ligde 2. sıraya yerleşerek şampiyonluk hayalleri kurması, ön libero mevkiine takviyeyi gündeme getirdi. Her ne kadar teknik ekip bu açığı Kucka ve Batuhan ile kapatmayı planlasa da, yönetim eski oyuncuları Stephane Mbia’yı gündemine aldı.

SPONSOR BULUNACAK

TRABZON'UN hedeflediği yolda önemli güç katacağına inandığı Kamerunlu futbolcunun Fransa ekiplerinden Toulouse’dan ayrılmayı düşünmesi, yolların yeniden kesişebileceği şeklinde yorumlandı. Yönetimin tek korkusu ise yetenekli futbolcunun transferinde yüksek maliyetin kendilerine çıkması. Ancak Bordo-Mavili yönetim Mbia transferi için Trabzonlu bazı işadamları- nı sponsor olarak kullanmayı düşündüğü de gelen haberler arasında. 

(Gunes)

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