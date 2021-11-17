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Spor

Stephen Curry, James Harden ve Kevin Durant'in Nets'ini ezdi geçti

James Harden ve Kevin Durant gibi yıldızları kadrosunda barındıran Brooklyn Nets, Golden State Warriors'a 117-99 yenildi. Warriors'ta Stephen Curry 37 sayı ile maça damgasını vurdu.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:02
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Brooklyn Nets deplasmanından 117-99 galip ayrıldı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 14'te 9 üçlük isabetiyle 37 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Nets'i yendi.

Warriors'ta Andrew Wiggins 19, Jordan Poole 17 sayılık katkıda bulundu.

Yüzde 38,6 saha içi isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Nets'te James Harden 24 sayı, Kevin Durant 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.

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