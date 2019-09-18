Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı planladığını söyledi.

Diğer NBA yıldızları gibi, Stephen Curry de ilk kez Olimpiyat ekibinin bir parçası olmayı deneyimlemeyi umarak, ABD Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı bekliyor.

Curry, bu yılki FIBA Dünya Kupası'ndan, beş kez üst üste NBA Finali oynaması ve halihazırda yaz dönemi için dizilmiş olan televizyon projelerinin ortaya çıkması nedeniyle çekilmişti.

"NAZAR DEĞMESİN..."

Ancak Curry, gelecek yıl işlerin daha iyiye gideceğini umarak, Tokyo'ya gidebileceğini umuyor:

"Kesinlikle plan budur. Tabii nazar değmesin, herhangi bir sakatlık veya bunun gibi şeylerin karışmasını istemeyiz."

Curry ilk uluslararası turnuva tecrübesini, 2010 Dünya Kupası'nda ABD Takımı ile ekibin en genç oyuncularından biri olarak, benchten gelip sekiz maçta yer alarak yaşamıştı.

Damian Lillard ve Kemba Walker gibi birçok yıldızın da önümüzdeki yılın organizasyonu için hazır olması bekleniyor.