29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6721
  • 6,279
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Stephen Curry Tokyo'da olmak istiyor

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı planladığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı planladığını söyledi.
 
Diğer NBA yıldızları gibi, Stephen Curry de ilk kez Olimpiyat ekibinin bir parçası olmayı deneyimlemeyi umarak, ABD Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı bekliyor.
 
Curry, bu yılki FIBA Dünya Kupası'ndan, beş kez üst üste NBA Finali oynaması ve halihazırda yaz dönemi için dizilmiş olan televizyon projelerinin ortaya çıkması nedeniyle çekilmişti.
 
"NAZAR DEĞMESİN..."
 
Ancak Curry, gelecek yıl işlerin daha iyiye gideceğini umarak, Tokyo'ya gidebileceğini umuyor:
 
"Kesinlikle plan budur. Tabii nazar değmesin, herhangi bir sakatlık veya bunun gibi şeylerin karışmasını istemeyiz."
 
Curry ilk uluslararası turnuva tecrübesini, 2010 Dünya Kupası'nda ABD Takımı ile ekibin en genç oyuncularından biri olarak, benchten gelip sekiz maçta yer alarak yaşamıştı.
 
Damian Lillard ve Kemba Walker gibi birçok yıldızın da önümüzdeki yılın organizasyonu için hazır olması bekleniyor.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"

'BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak'

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA