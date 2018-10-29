Stephen Curry'den 35 sayı, 7 ribaunt, 3 asist

NBA'e 4 maçla devam edildi. Warriors'ın deplasmanda Nets'i 120-114 yendiği mücadelede 7 kez üç sayı isabeti bulan Curry, NBA'de üst üste 7 maçta en az 5 üç sayı kaydeden ilk isim oldu. Curry, 1996'da Dallas Mavericks formasıyla art arda 6 maçta bunu başaran George McLeod'u geride bıraktı.

Bu sezon 7 maçta 6. kez kazanan Warriors'ta Curry, 35 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Kevin Durant 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyerek Nets karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Nets'te D'Angelo Russell'ın 25, Caris LeVert'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 114-120

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 104-113

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 117-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 136-104