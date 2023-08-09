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Spor

Stephen Curry'den Shaquille O'Neal ve Michael Jordan açıklaması

Golden State Warriors takımının yıldız ismi Stephen Curry, efsane oyuncu Shaquille O'Neal ile birlikte, bir diğer efsane isim Michael Jordan'a karşı oynama şansı yakalamış olmayı dilediğini söyledi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Stephen Curry'den Shaquille O'Neal ve Michael Jordan açıklaması
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Curry'den kısa bir süre önce NBA tarihinde kiminle birlikte oynamayı dilediği ve kime karşı oynamak istediği sorulduğunda, sırasıyla Shaq ve Jordan isimlerini verdi:

"Muhtemelen Shaquille O'Neal, sırf dominasyonunu bizzat yakından görebilmek için. Ve Michael Jordan'a karşı oynamak isterdim."

Curry'nin büyük bir hayranı olduğu sürekli olarak belirten Shaq, birçok kez Warriors yıldızını NBA'deki en sevdiği oyuncu olarak nitelendirmişti. Shaq ayrıca Curry'nin boyunda birinin kendisinden çok daha cüseeli oyuncuları domine edebilmesine olan şaşkınlığını da dile getirmiş ve kendisi kadar iyi şut atamadığı için onu biraz kıskandığını da itiraf etmişti.

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