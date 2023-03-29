İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1331
  • EURO
    20,7596
  • ALTIN
    1207.4
  • BIST100
    4799.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stephen Curry'nin 39 sayı attığı maçta Golden State, New Orleans'ı 120-109 yendi
Spor

Stephen Curry'nin 39 sayı attığı maçta Golden State, New Orleans'ı 120-109 yendi

NBA'de Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 120-109'luk skorla yenerek galibiyet sayısını 40'a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Stephen Curry'nin 39 sayı attığı maçta Golden State, New Orleans'ı 120-109 yendi
ABONE OL

NBA'de normal sezon 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans, Chase Center'da karşı karşıya geldi. Son şampiyon Warriors, 2. periyot sonunda 63-46 geriye düştüğü müsabakayı 120-109'luk skorla kazanarak galibiyet sayısını 40'a çıkardı ve Batı Konferansı'nda 6. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 39 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Jordan Poole 21 sayı ve 5 ribaund, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. 38. mağlubiyetini alarak 8. sırada kalan New Orleans'da ise Brandon Ingram'ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Trey Murphy III'nin de 21 sayısı yeterli olmadı.

Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111

Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92

Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108

Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137

Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109

  • golden state
  • new orleans

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.