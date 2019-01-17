Stepne Celticli Boyata

Sağ bekte de forma giyen Belçikalı oyuncunun bonservis bedelinin 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Bu arada Sportif direktör Damien Comolli’nin Leicester City’li Çağlar Söyüncü için de girişimde bulunduğu ancak hem kulübünün hem de oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtildi.