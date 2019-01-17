Stepne Celticli Boyata
FENERBAHÇE’NİN Serdar Aziz transferinin olmama ihtimaline karşılık Celtic’te forma giyen Dedryck Boyata için nabız yokladığı ve bu oyuncuyla ilgili şartları sorduğu Ada basınında yer aldı.
Sağ bekte de forma giyen Belçikalı oyuncunun bonservis bedelinin 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Bu arada Sportif direktör Damien Comolli’nin Leicester City’li Çağlar Söyüncü için de girişimde bulunduğu ancak hem kulübünün hem de oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtildi.
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