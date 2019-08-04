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Stepnede üç aday var

Cim-Bom, Falcao’daki olumsuz gelişme üzerine Samatta, Yaremchuk ve Onuachu üçlüsüyle dirsek temasına geçti.

  • Star Spor
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ASLAN, golcü transferinde cepheyi genişletti. Uzun süre Falcao’nun peşinden koşan Galatasaraylı yöneticiler bu transferde yaşanan olumsuzluklar sonrası alternatif isimleri hemen belirledi. Sarı-Kırmızılılar’ın alternatif listesindeki ilk ismin Genk’te forma giyen Mbwana Samatta olduğu öğrenildi. Bu oyuncu ile de bir süredir görüşmeler yürütülüyordu, ancak nihali adım atılmamıştı. Genk Tanzanyalı golcü için kapıyı 10 milyon eurodan açarken, Galatasaray’ın rakamı yarıya düşürmeye çalıştığı, oyuncuya da 2 milyon euro civarında bir ücret vermeyi planlıyor. Galatasaray, Samatta dışında yine Genk’te forma giyen Roman Yaremchuk için de kulübü ile ön görüşme yaptı. Danimarka ekibi Midtjylland’da oynayan Paul Onuachu için de nabız yokladı.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

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