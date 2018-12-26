Steve Beleck sözleşmesini feshetti!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet Steve Beleck, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, yaptığı açıklamada, Beleck'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirterek, bazı oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduğunu kaydetti.
Yasal süreç ve ihtar döneminin sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Maddi sıkıntılarımız da yine ayı şekilde sürüyor. Yönetim olarak ekonomik sorunu çözmek için girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Balıkesirspor Baltok'a 2017-2018 sezonu başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Steve Beleck, 20 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.