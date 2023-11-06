İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Steve Kerr: Sadece Jordan'ın suçlanıyor olması haksızlık
Spor

Steve Kerr: Sadece Jordan'ın suçlanıyor olması haksızlık

NBA ekiplerinden Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green ile Poole arasındaki tartışma sebebiyle takımın kimyasının bozulmasında yalnızca Jordan Poole'in suçlanmasının haksızlık olduğunu söyledi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
Steve Kerr: Sadece Jordan'ın suçlanıyor olması haksızlık
ABONE OL

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski oyuncusu Jordan Poole'un herhangi bir eleştiriye maruz kalmasından "nefret ettiğini" söyledi.

2022-23 sezonuna şampiyon statüsünü koruma arzusuyla giren, ancak Draymond Green ile Poole arasındaki tartışma sebebiyle takım içi kimyası bozulan Warriors, playofflarda elenerek amacına ulaşamamıştı.

Kimyanın bozulmasında Green'in Poole ile yaşadığı bu olayın etkisinin hâlâ sürüyor olması ana faktör olarak gözüktüğü için, Warriors ekibi yaz döneminde Poole'u Washington Wizards'a takas ederek kendisinin boşluğunu tecrübeli guard Chris Paul ile doldurmuştu.

Birçok kişi Warriors'ın sıkıntılarını Poole'a bağlamış olsa da, Bay Area spor radyo istasyonu 95.7 The Game'de konuşan Kerr, kendisini suçlamaktan kaçındı:

"Öncelikle insanların sadece Jordan'ı suçluyor olmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu çok yanlış. Jordan buradayken muhteşemdi. Şampiyonluğu kazanmamıza yardımcı olmuştu. Herhangi bir eleştiri alması hiç hoşuma gitmiyor. Geçen yıl birçok nedenden ötürü işler ters gitmişti ve burada bir suçlu varsa bu hepimiziz."

Green geçtiğimiz günlerde önceki sezon takımda neyin ters gittiğine dair bilgiler vermiş, hayal kırıklığı yaratan sonuçları oyuncular arasındaki genel kimya eksikliğine bağlamıştı.

  • jordan poole
  • Steve Kerr
  • Golden State Warriors
  • Draymond Green

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.