İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4503
  • EURO
    21,4624
  • ALTIN
    1252.14
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Steve Kerr: Steph'i izlemek, Jordan'ı izlemek gibi
Spor

Steve Kerr: Steph'i izlemek, Jordan'ı izlemek gibi

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'yi eski takım arkadaşı olan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a benzetti.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Steve Kerr: Steph'i izlemek, Jordan'ı izlemek gibi
ABONE OL

Warriors ve Sacramento Kings arasındaki playoff ilk turunun geçtiğimiz gece oynanan 7. maçında Curry, 50 sayı kaydederek takımını 120-100 galibiyete taşıdı.

Maçtan sonra Kerr, Steph'i izlerken hissettiklerinin, eski takım arkadaşı Jordan'ı izlerken hissettikleriyle bire bir aynı olduğunu belirtti:

"Beni şaşırtmadı. Her gece harika olduğu için hiçbirimiz kıymetini bilmiyoruz ve bunu 10 yıldır seyrediyoruz. Bu adamın tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu, arada bir hatırlamamız gerekiyor.

Ben de Michael Jordan'la oynadığım günlerde aynı böyle hissediyordum. Her gece böyle oynadığı için, kıymetini bilemediğimiz oluyordu. Steph'te de durum böyle: Tekrar tekrar sürekli böyle oynuyor ve bu yolda gösterdiği dayanıklılığı ve odaklanma biçimi, hakikaten inanılmaz."

Kariyerinde bir maçta en fazla denediği şut miktarı olan 38 şutun 20'sinde isabet bulan Steph, karşılaşmada ayrıca 8 ribaund, 6 asist ve sadece 1 top kaybı kaydetmişti.

Curry, Kings karşısında ilk turda 33.7 sayı, 4.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.

  • Steve Kerr
  • stpehen curry
  • golden state warriors

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.