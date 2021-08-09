9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:04

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı şutör guard Steve Vasturia ile sözleşme imzaladı.

Steve Vasturia geride kalan sezonu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımında geçirmişti.

STEVE VASTURİA KİMDİR?

10 Şubat 1995 ABD doğumlu olan Steve Vasturia, 196 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.

2017 senesinde Notre Dame'den mezun olan Steve Vasturia, burada NCAA'de oynadığı son sezonda 36 karşılaşmada görev aldı ve 13.1 sayı, 3.9 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

2017-2018 sezonunun Ocak ayında Alba Berlin ile sözleşme imzalayan Steve Vasturia, burada 2 karşılaşmada görev aldı.

2018-2019 sezonunda İspanya'nın Chocalates Trapa Palancia ekibinde forma giyen başarılı oyuncu burada 39 lig maçına çıktı ve 15.9 sayı ortalamasıyla ligin en skorer üçüncü ismi olmayı başardı. Steve bu sezon aynı zamanda; 5.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Rasta Vechta forması altında Almanya liginde mücadele eden Steve Vasturia, burada 21 lig maçında süre aldı ve 13.4 sayı, 3.7 ribaund, 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 karşılaşmaya çıkan başarılı sporcu; 11.8 sayı, 4 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2020-2021 sezonunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımında forma giyen Steve Vasturia, çıktığı 30 lig maçında; 6.1 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakalaladı. Aynı sezon Euroleague'de 19 karşılaşmada görev alan basketbolcu 2.5 sayı ortalamasıyla oynadı.

Steve Vasturia, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.