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Spor

Steven Berghuis'in transferde favorisi Beşiktaş

Transfer çalışmalarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki hücum oyuncusu Steven Berghuis için harekete geçti. Antwerp'in da talip olduğu oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.

Akşam3 Ağustos 2023 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Steven Berghuis'in transferde favorisi Beşiktaş
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Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Sırp yıldızın benzerini yine Ajax'ta buldu.

Sağ kanat ve on numarada görev yapabilen 31 yaşındaki Hollandalı Steven Berghuis, kulübü Ajax ile bağları koparma noktasına geldi. İki taraf da yolları ayırma konusunda kararlı.

Hollanda basınından Footnews, Marc Overmars'ın Antwerp'e kazandırmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın daha ağır bastığını yazdı. 45 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen tecrübeli solak, ülkenin en büyük takımlarından Ajax, AZ Alkmaar ve Feyenoord'da forma giydi.

İngiltere'de de kısa bir Watford macerası oldu. Futbolcunun en parlak dönemi ise Feyenoord'da geçti. 199 karşılaşmada 87 gol atıp 64 asist yaptı. Son takımı Ajax'ta ise 88 karşılaşmada 23 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

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