İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5932
  • EURO
    9,0426
  • ALTIN
    418.301
  • BIST100
    1562.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Steven Gerrard'dan Liverpool iddialarına cevap
Spor

Steven Gerrard'dan Liverpool iddialarına cevap

İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Liverpool taraftarının teknik direktör Jürgen Klopp'un görevde kalmasını istediğini belirtti.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:30
ABONE OL

Gerrard, Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool'da Klopp'un yerine geçeceği iddiaları üzerine İngiliz basınına konuştu.

Kulüpte teknik direktör değişikliğinin konuşulmaması gerektiğini savunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor. Ben de onları destekliyorum. Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da gelecekte görev almak istediğini de kaydeden Gerrard, "Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil." değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılından beri Rangers'ı çalıştıran Gerrard, İskoç ekibini 10 yıl aranın ardından Premiership'te şampiyonluğa taşımıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.