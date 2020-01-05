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Spor

Nzonzi Fatih Terim'den özür dileyecek

Disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılan Fransız oyuncuda sürpriz bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki ön liberonun bugün idmana gelip Fatih Terim'den özür dilemesi ve Sarı Kırmızılı takımda kalmak istediğini iletmesi bekleniyor.

05.01.2020  10:29 - Güncelleme: 05.01.2020  10:29

PSG deplasmanında 5-0 kaybedilen mücadelede oyundan çıkarken tepki gösteren Nzonzi, bu karşılaşmanın ardından ligde oynaancak Ankaragücü karşılaşamsının hazırlıkarı sırasında da yedek takıma alınınca sahayı terketmiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından Fransız oyuncu sosyal medyada Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırıp ayrıca kulübün hesabını da takipten çıkmıştı.

SON KARAR TERİM'İN

Sezon başında Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki ön libero sonrasında da takım arayışlarına başlamış, ülkesinin Lyon ekibi ile anlaştığı iddia edilmişti. Nzonzi'nin Galatasaray'da kalma düşüncesinde olduğu ve bugünkü idmana gelerek teknik direktör Fatih Terim'den özür dileyeceği iddia edildi. Fransız oyuncu için son kararı Terim verecek.

(Fanatik)

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