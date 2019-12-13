Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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