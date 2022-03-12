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Spor

Stjepan Tomas: Biz bu takımı ligde tutacağız

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 22:10
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, kümede kalacaklarına olan inancını dile getirdi.

Göztepe'nin başında ilk karşılaşmasına çıkan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik etti.

"Maalesef bugün puan alamadık." diyen Tomas, "Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu ve pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalar bu zorlu deplasmanda kırılmayı getirdi ve rakip cezalandırdı. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maçta 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız. Ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

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