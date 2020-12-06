Stjepan Tomas: Boldrin'in yokluğunu çok hissettik

IHA 06 Aralık 2020 Pazar 16:42 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:42

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra oyunu 1-1’e getirdik. İyi oyamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devre yine iyi oynamaya başladık. Pas yaptık top bizde kaldı, üçüncü bölgeye top getirdik ama pozisyon yapamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlayacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin’in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.