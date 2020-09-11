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Spor

Stjepan Tomas: ''Böyle penaltı görmedim''

Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Stjepan Tomas penaltı pozisyonuna eleştiri getirdi. Tomas, 'Ben uzun yıllar top oynadım ama böyle penaltı görmedim' dedi.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 22:56 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:56
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "En az 1 puanı hak ettik. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. 2-1 kaybettik, üzüldük. İnşallah yeni gelen oyuncularla toparlayacağız ve iyi bir Rize izleyeceğiz" dedi.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Maça iyi başladık. Top bizde kaldı. Öne de geçtik. İkinci golü de bulabilirdik. En az 1 puanı hak ettik. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. 2-1 kaybettik, üzüldük. İnşallah yeni gelen oyuncularla toparlayacağız ve iyi bir Rize izleyeceğiz" diye konuştu.

"UZUN YILLAR TOP OYNADIM AMA BÖYLE PENALTI GÖRMEDİM"

Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmadaki penaltı pozisyonu ile ilgili ise "İkinci penaltıyı izledim. Ben uzun yıllar top oynadım ama böyle penaltı görmedim" açıklamalarında bulundu.

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