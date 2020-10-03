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Spor

Stjepan Tomas: Erzurum'da rakımdan çok etkilendik

Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Tomas, “Erzurum'daki rakımdan dolayı oyuncularımız etkilendi. 1 puan almak iyi durum” dedi.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 20:09 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:10
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Süper Lig’in dördüncü haftasında BB Erzurumspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından açıklamalarda bulundu. Stjepan Tomas, “Burada oynamak çok zor, zor bir deplasman Erzurum’da. Rakımdan dolayı, havadan dolayı bizi ilk devre etkiledi. İkinci devre oyundan memnundum. Top bizde kaldı, kontrol bizdeydi. Yeni pozisyon da ürettik. İki üç tane gol kaçırdık. Geçen hafta da yüzde 100 net pozisyon vardı ama inşallah toparlayacağız. Yeni gelen oyuncular gelecek. 1 puan her zaman Erzurum’da bu rakımda almak iyiydi” şeklinde konuştu.

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