Stjepan Tomas: Geçen haftaki maçtan ders aldık

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:28

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi performans sergilediler ve iyi mücadele ettiler. Oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmadık ve pozisyon vermedik. 2-3 pozisyonumuz vardı, gol atsaydık farklı olurdu. Şimdi lige konsantre oluyoruz." diye konuştu.

"GEÇEN HAFTAKİ MAÇTAN DERS ALDIK"



Beşiktaş'a ligde 6-0 yenildikleri maçtan dersler aldıklarını söyleyen Tomas, "Geçen haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az oynayan oyuncularla oynuyoruz. İlk iki maçta da öyle oldu. Bugün de öyle yaptık. Performanstan memnunum. Geçen haftaki maçta çok bireysel hatalar yaptık. Böyle olmasa bambaşka bir maç olacaktı. İlk 20 dakika iyi başladık ama maalesef golü yedik. Ligdeki Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.