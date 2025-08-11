Stoilov: Bizim sürekli gelişmemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç ve takımın fiziksel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İYİYİZ DEMEKTEN ÇOK UZAĞIM"

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Öncelikle bizim adımıza gerçekten çok önemli bir galibiyet, özellikle ilk maç, zor bir deplasmanda, Rizespor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız bir galibiyet. Bundan dolayı çok mutluyuz. Maçın ilk 15 dakikasına iyi başlamadık, fakat daha sonra istediğimiz, arzuladığımız ritmi ve dinamizmine kavuşmaya başladık. İlk maçın ikinci yarısında istediğimiz fırsatları daha fazla bulmaya başladık ve onları değerlendirdik. Ama ben şu anda istediğimiz seviyede, iyiyiz demekten çok uzaktayım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun çok fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün birçok oyuncumuz benim istediğim fiziksel seviyeden çok daha uzaktaydı. Aynı zamanda birçok genç oyuncumuz var; onların da hızlı bir şekilde ne istediğimizi anlamaları, sistemimize alışmaları ve ilerlemeleri gerekiyor. Bunun için de sürekli, sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün aldığımız bir galibiyet kesinlikle benim gözlerimi yaşadığımız sıkıntılara, gördüğüm problemlere karşı kapatamaz. Bizim sürekli gelişmemiz, sürekli çalışmamız gerekiyor. Göztepe camiasını bugünkü galibiyetten dolayı tebrik ederim. Aynı zamanda oyuncularımızı da tebrik ederim. Ellerinden gelen her şeyi sahada vermeye çalıştıklarını düşünüyorum" diye konuştu.