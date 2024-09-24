İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1458
  • EURO
    38,0079
  • ALTIN
    2885.51
  • BIST100
    9887.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stoilov: Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik
Spor

Stoilov: Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2024 Salı 00:10 - Güncelleme:
Stoilov: Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz." dedi.

Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uzun bir süredir maç yapmadıklarını hatırlatan Stoilov, şöyle konuştu:

"Bu nedenle hem futbol anlamında hem de dinamizm anlamında bazı çekincelerimiz vardı. Fakat bu şekilde olmadı. Dinamizm anlamında belki maksimum potansiyelimizle değil ama yüzde 80'in üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı 1-2 gol daha atabilirdik. Fakat fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kayserispor da çok tehlikeli bir takım. Ofansif anlamda son 2 maçta 4 gol atmışlardı."

Stoilov, savunmada iyi performans gösterdiklerini ancak hücum anlamında daha öz güvenli olmaları gerektiğini belirterek, "Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda dinamizm anlamında da çalışmaya devam etmeli ve daha iyi olmalıyız. Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik fakat bu şansları maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Takımda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncuların da yer aldığını aktaran Stoilov, "Bugün herkesin performansından tatmin oldum diyemem. Çünkü kesinlikle bizim takımımızda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Stoilov, 3 stoperleri Nielsen, Miroshi ve Koray Günter'in sakatlığının olduğunu hatırlatarak, "Her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederek her şeyimizi vermeliyiz. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kesinlikle bizim için önemli olan bu dinamizmimizi sahaya yansıtmak ve sürekli savaşmak çünkü taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin çok çalışması gerektiğini belirten Stoilov, "Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.