Stoilov: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Hesap.com Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bulgar teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Karşılaşmada iki takımın da duran toplardan goller bulduğuna dikkati çeken Stoilov, "Bizim adımıza önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Bence ilk 65 dakikaya baktığımızda belki de deplasmanda en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ortasına kadar çok iyiydik. Savunma anlamında normalde duran toplarda iyiyiz ama bugün gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Duran toplardan gol atmaya da devam etmeliyiz. Aynı zamanda son bölümde kontrataklar yakaladık. Bunları maalesef değerlendiremedik. Antalyaspor maçı çevirmek için elinden geleni yaptı, iyi bir takım. Bugün maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Stoilov, "sahanın kötü olduğunu ve ciddi sakatlıklara yol açabileceğini" sözlerine ekledi.