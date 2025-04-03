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Spor

Stoilov: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını dile getiren Stoilov, ' Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.' sözlerini sarf etti.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Stoilov: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupadaki Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stoilov, "Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

Yarı finali değerlendiren Bulgar teknik adam, "Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." sözlerini sarf etti.

Stoilov, son olarak, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

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