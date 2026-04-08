Stoilov: Takımın duran toptan gol yemesinden ötürü mutlu değilim

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Maçı iki farklı yarıda değerlendirmek gerektiğini belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarının başlamasıyla beraber benim adıma maçın ikinci kısmı başladı. Burada istediğimiz futbolu sahaya yansıtmaya başladık. Daha agresif ve daha tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk ve gol attık" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

Yenilen duran top golünden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Stoilov, "Golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar oldu ancak maalesef bunları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda bu fırsatları gole çevirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımın duran toptan gol yemesinden ötürü kesinlikle mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için bu kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız çünkü bizim bir hayalimiz var" ifadelerini kullandı.

Avrupa hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Teknik Direktör Stoilov, "Hayalimiz olan Avrupa hedefini sonuna kadar kovalamak için mücadelemize devam edeceğiz. Sonunda hep beraber neler olacağını göreceğiz. Maçlarımızda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat maalesef bunları değerlendiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜVENLİ OLMALIYIZ"

Bitiricilik konusunda oyunculara öz güven aşılamaları gerektiğine dikkat çeken Teknik Direktör Stoilov, "Bunun için şu anda yapabileceğimiz tek şey, oyuncularımıza daha fazla öz güven aşılamak; onların hem pozisyon üretme hem de bunları gole çevirme konusunda daha özgüvenli olmalarını sağlamak. Benim bildiğim tek yol şu an için çalışmak. Bir transfer döneminin içerisinde değiliz. Eğer öyle olsaydı, farklı çözümlerden bahsedebilirdik. Ancak şu anda tek yapmamız gereken çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmek" dedi.

Ligdeki konumlarının Avrupa hedefi için iyi bir seviyede olduğunu belirten Stoilov, "Mevcut kadromuzla iyi oyunculara sahibiz. Onlarla beraber sonuna kadar hedefimize varmak için her şeyi yapacağız. Aslına bakarsanız, şu anda Avrupa'ya gitmek adına ligde iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ligi beşinci bitiren takımın da Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece, bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA İSTEDİKLERİMİZ SAHAYA YANSITTIK"

İlk yarıda kanat savunmasında yaşanan sorunları değerlendiren Bulgar teknik direktör, "Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum. İlk yarıda bu sıkıntıyı yaşadık. Kenarlara hareketlenmekte geç kaldık ve bu nedenle kanat oyuncularını kapatamadık. İlk yarıda gerçekten bu anlamda kötü göründük. Ancak ikinci yarının başlamasıyla beraber çok daha iyi pozisyon almaya ve istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtmaya başladık" şeklinde konuştu.

İkinci yarıda savunma anlamında da başarılı olduklarını vurgulayan Stoilov, "Bu bölümde Galatasaray'ın attığı bir şutu bile hatırlamıyorum; bu da maçın ikinci yarısında savunmacılarımızın iyi oynadığını gösteriyor. Ancak maçın geneline baktığınızda, birisi şans eseri çarpıp girse de, iki duran top golü yerseniz genel anlamda iyi savunduğunuzu söyleyemezsiniz. Yine de ikinci yarıda savunmada iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Rakibin uzun toplarına karşı aldıkları önlemleri açıklayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Oynadığımız sistemde bazen kanat oyuncularını kapatmak zor olabiliyor. Savunma arkasına Nelsson çok iyi uzun top attığı için, kolay pas yapamamaları adına biraz daha geriye çekilmeyi tercih ettik" diye ekledi.