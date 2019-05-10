Stoke City, Badou Ndiaye'nin bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye ile ilgili İngiliz basınında yeni bir iddiaya yer verildi.
Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisini almayı düşünmediği futbolcu için Stoke City Menajeri Nathan Jones’un kararı belli oldu. İngiliz takımının teknik direktörü, Senegalli futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Galatasaray’a 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncunun satılabileceği veya Çin’e de gönderileceği iddialarına da yer verildi.
Teknik Direktör Fatih Terim, Ndiaye’nin takımda kalmasını istiyor.
(Akşam)
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